Ford meldet einen erfolgreichen Januar im Flottenmarkt und will auch gleich so weitermachen. Und das geht kaum besser als über den Preis: In den Gewerbewochen gibt es daher verschiedene Sonderangebote. Im Mittelpunkt der Vermarktungskampagne steht der Ford Kuga Plug-in Hybrid, der ab April bei den Händlern steht. Das Modell ist besonders wichtig für die Flottenverbrauchsziele. Zum Markteintritt gibt es den SUV für 289 Euro (alle Preise netto) monatlich im Full-Service Leasing. Für die Nutzfahrzeug Baureihen Tourneo und Transit Custom bieten die Händler jetzt außerdem günstigere Raten für Wartung und Verschleiß an. Zusätzlich legt Ford eine Null-Prozent-Finanzierung auf, die eine zinslose Finanzierung über 36 Monate bei Pkw- und 48 Monate bei Nutzfahrzeug-Modellen zulässt. Das Elektroauto Ford Mustang Mach-E, das Ende des Jahres auf den Markt kommt, ist zudem ab sofort auch für Gewerbekunden reservierbar.

Ford will zum Frühjahr alljährlich Gewerbekunden mit attraktiven Konditionen locken. Dieses Jahr gibt es eine Null-Prozent-Finanzierung und günstigere Full-Service-Leasingraten.

