Ford hat den Ka+ überarbeitet: Optisch leicht verändert, mit neuen Motoren und aufgewerteter Serienausstattung ist der Kleinwagen voraussichtlich ab März für mindestens 8.394 Euro netto erhältlich. Zudem wird es eine Crossover-Variante namens Active geben. Nach dem leichten Facelift ist die Frontpartie mit Kühlergrill und Scheinwerfern an die aktuelle Formensprache anderer Ford-Modelle angepasst. Außerdem gehören nun eine beheizbare Frontscheibe sowie Licht- und Regenautomatik für Scheinwerfer und Scheibenwischer zum Serienumfang. Darüber hinaus lässt sich der Kofferraum nun auch über einen Knopf von außen öffnen und nicht mehr ausschließlich aus dem Cockpit oder über den Schlüssel.



Unter der Haube des Ka+ ändert sich mehr: Die Leistungsstufen der beiden Benziner bleiben gleich (70 PS und 85 PS), allerdings geht der alte Vierzylinder in Rente und wird durch ein Dreizylindertriebwerk ersetzt. Ungewöhnlich für ein Fahrzeug dieser Klasse: Ford nimmt beim Ka+ einen Dieselmotor ins Programm, er leistet 95 PS und schickt 215 Newtonmeter Drehmoment an die Vorderräder. Um den Ka+ auch bei Fans von SUV und Crossover-Modellen beliebt zu machen, führen die Kölner mit dem Ka+ Active eine robuste Variante des Kleinwagens ein: Höherlegung (2,3 Zentimeter), schwarze Plastik-Beplankung rundherum, Dachreling, spezielle 15-Zoll-Räder und einige Dekorelemente im Innenraum gehören zum serienmäßigen Ausstattungsumfang.