Was kann Mazdas Wundermotor?

Mazda 3 Skyactiv-X im Test Was kann Mazdas Wundermotor?

Akku "Made in Germany"

VW produziert Batterie Akku "Made in Germany"

Akku "Made in Germany"

Ein Flottenmanagement auf Basis einer Smartphone-App bietet Ford nun seinen Gewerbekunden an. " Ford Pass Pro" soll Betrieben die Verwaltung von bis zu fünf Fahrzeugen der Marke ermöglichen. Unter anderem erlaubt sie die Fernabfrage von Standort, Tankfüllstand und Reifendruck. Außerdem können die Türen ver- und entriegelt werden, auch der Start der Klimaanlage zur Vorkühlung bei parkenden Fahrzeugen ist möglich.

Auch ein kleiner gewerblicher Fuhrpark macht Arbeit. Oft setzen Betriebe keine professionelle Telematik für wenige Fahrzeuge ein. Ford will das Fuhrparkmanagement jetzt über eine App erleichtern.

Who is Who Pkw