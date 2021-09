Was anders ist als 2019

Ein offizielles Foto eines noch getarnten Ranger zeigt ein Fahrzeug mit Doppelkabine und den typischen, wuchtigen Designvorgaben eines Pick-ups. Die Leuchtsignatur ähnelt der des Maverick. Der Ranger soll sich durch gute Offroad-Eigenschaften und Robustheit auszeichnen. Die Ranger-Modelle für Europa laufen in Südafrika vom Band, zusammen mit dem künftig gemeinsam gebauten VW Amarok.

Der Ende des Jahres debütierende neue Ford Ranger wird ab 2024 auch in einer elektrifizierten Variante erhältlich sein. Vermutlich wird der Ford -Pick-up als Plug-in-Hybrid oder wie der gerade in den USA vorgestellte kleine Pick-up Maverick als Vollhybrid angeboten werden. Technische Daten nennt Ford noch nicht. Ab 2030 sollen die elektrifizierten Varianten zwei Drittel der Nutzfahrzeug-Verkaufszahlen von Ford in Europa ausmachen und dazu beitragen, den CO2-Flottenausstoß zu begrenzen.

Pick-ups prägen in vielen Teilen der Welt das Straßenbild. In Europa allgemein und in Deutschland im Besonderen sind sie nicht so gefragt; Ford bringt trotzdem die neue Generation des Rangers hier auf den Markt. Und die ist sogar elektrifiziert, zumindest ein bisschen.

