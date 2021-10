Emissionen per App checken

Darüber hinaus kann der Tourneo Connect mit bis zu 19 Assistenzsystemen gerüstet werden. Sie umfassen unter anderem einen Pre-Collision-Assist inklusive Auffahr-Warnsystem mit Fußgänger- und Radfahrer-Erkennung, Abstandstempomat, Verkehrszeichenerkennung oder einen Anhänger-Rangier-Assistenten, der das Rückwärtsfahren mit einem Hänger erleichtert. Wer den Tourneo Connect mit Automatikgetriebe bestellt, erhält eine intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Verkehrsschild-Erkennungssystem inklusive Stau-Assistent und Fahrspur-Pilot, was ein teilautomatisiertes Fahren auf Level 2 erlaubt.

Das Cockpit des neuen Tourneo Connect zeichnet sich unter anderem durch großflächige Displays aus. Die Basisversion bietet einen 8,25-Zoll-Touchscreen für das Infotainmentsystem. Für die vier Ausstattungslinien Active, Sport, Titanium und Trend ist eine große Display-Variante mit 10 Zoll Bildschirmdiagonale bestellbar, die viele Möglichkeiten vernetzter Dienste wie etwa die Einbindung von Echtzeit-Verkehrsdaten in die Navigation oder die Statusfernabfrage per App bietet. Mit der Ford Pass App genannten Konnektivitätslösung ist es dem Nutzer zum Beispiel möglich, sich aus der Ferne den aktuellen Standort des Fahrzeugs anzeigen zu lassen. Ebenfalls in digitaler Ausführung ist das Kombiinstrument bestellbar, das dann vier Anzeigemodi bietet. Zu den weiteren Ausstattungsoptionen gehören außerdem noch Annehmlichkeiten wie Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Panoramadach oder Vordersitze mit dem Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e.V.

Den Tourneo Connect wird Ford in den zwei Radstandversionen anbieten, die jeweils auch als Siebensitzer bestellbar sind. Neben Platz für Passagiere ist auch viel Raum für Gepäck. Im Fall der Langversion ist das Gepäckabteil auf rund 3.100 Liter erweiterbar, in der kürzeren Variante sind maximal 2.600 Liter möglich. Dank einer flach umlegbaren Beifahrerlehne lassen sich bis zu drei Meter lange Gegenstände einladen. Ebenfalls praktisch sind die serienmäßigen Schiebetüren für den Fond.

