So sieht der nächste Mirai aus

Brennstoffzellenauto von Toyota So sieht der nächste Mirai aus

So sieht der nächste Mirai aus

Die Hotspot-Hardware ist Teil des Ford-Pass-Dienstes, der außerdem unter anderem Live-Verkehrsinformationen umfasst und für dessen Nutzung das aufpreispflichtige Audiosystem 20 (330 Euro - alle Preise netto) an Bord sein muss. Darüber hinaus können nach einer kostenlosen Testphase Verbindungskosten beim Mobilfunkanbieter Vodafone entstehen. Das Nugget-Reisemobil gibt es in der Variante mit Aufstelldach zu Preisen ab 44.722 Euro, mit Hochdach werden mindestens 45.218 Euro fällig.

Wer sein Wohnmobil als Bürofahrzeug nutzt, mag nicht auf Internet verzichten. Ford bietet es nun im Nugget an.

Who is Who Pkw