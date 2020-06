Ford bietet den Transporter Transit und den Kleinbus TourneoCustom nun auch im Crossover-Design an. Zwei Varianten sind zu haben: Die "Active"-Ausführung für die Pkw-Modelle zeichnet sich durch Optik im Offroad-Stil aus, die auch für die Nutzfahrzeuge erhältliche "Trail"-Ausstattung bietet zusätzlich ein mechanisches Sperrdifferenzial oder falls verfügbar Allradantrieb. Zunächst sind nur einzelne Transit/Tourneo-Varianten im neuen Stil zu haben, weitere sollen folgen. Zudem hat Ford angekündigt, die Crossover-Linien auch in anderen Nutzfahrzeug-Baureihen anzubieten.

Der SUV-Boom macht auch vor Nutzfahrzeugen nicht halt: Ford bietet nun die Transit-Familie im Crossover-Stil an.

