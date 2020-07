firmenauto in die Jury berufen

Zentraler Anspruch von Ford Fleet Management sei, den Fuhrpark der Kunden am Rollen zu halten. Hierfür will das Unternehmen diverse Produkte und Dienstleistungen bereitstellen, darunter Leasing-Optionen und Wartungsverträge, aber auch digitales Flottenmanagement und Mobilitätslösungen. Die beiden Unternehmen arbeiten schon lange zusammen. Seit mehr als 15 Jahren steht ALD hinter dem Ford Lease Service des Automobilherstellers.

Der Eine steuert Hardware und Services für vernetzte Fahrzeuge bei, der andere globales Know-how im Umgang mit den Management-Anforderungen der Kunden: Ford und die Leasinggesellschaft ALD Automative wollen gemeinsam das Unternehmen Ford Fleet Management gründen und dort Leasing- und Fuhrparklösungen für Firmen- und Privatkunden anbieten. Die Angebote sollen für Pkw ebenso zur Verfügung stehen wie für Nutzfahrzeuge und über das Händlernetz von Ford, aber auch direkt und über Online-Plattformen vertrieben werden. Sofern die Behörden mitspielen, soll Ford Fleet Management zunächst in Großbritannien starten und später auf andere europäische Länder - darunter Deutschland - ausgeweitet werden.

