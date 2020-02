Die landeseigene Forstverwaltung von Baden-Württemberg, ForstBW, hat 50 Plug-in Hybride in seinen Fuhrpark aufgenommen. Die ersten Autos vom Typ Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid lieferte die Schwabengarage Stuttgart schon im Dezember, nun folgten weitere Lieferungen. Die Fahrzeuge wurden am Sitz von ForstBW in Tübingen/Bebenhausen übergeben.

"Die Kombination aus hoher Effizienz, fortschrittlichem Antrieb und viel Platz machen den Outlander Plug-in Hybrid zum erfolgreichsten seiner Art in Deutschland. Wir freuen uns, dass sich ForstBW für unser Flagschiff entschieden hat", so Jens Schulz, Bereichsleiter Vertrieb bei Mitsubishi in Deutschland. Auch die Emil Frey Schwabengarage in Stuttgart habe als langjähriger Vertragspartner zum Geschäft beigetragen. ForstBW betreut mit seinen Standorten in Stuttgart, Tübingen und Freiburg sowie 46 unteren Forstbehörden die Wälder des Landes.