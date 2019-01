Mit der Total Card Tankkarte Premium Plus bietet Free2Move Lease einen zusätzlichen Service für Firmenkunden, der zahlreiche Leistungen beinhaltet: Unter anderem umfasst die Tankkarte den bargeldlosen Bezug von Kraftstoff, Schmierstoff und Autowäsche an rund 4.500 Akzeptanzstellen in ganz Deutschland. In der monatlichen Servicepauschale von einem Euro sei darüber hinaus die Abrechnung auf Ist-Kosten-Basis enthalten sowie ein maximales Monatslimit von 500 Euro brutto. Die Laufzeit wird der Leasing- oder Finanzierungsvertragslaufzeit angepasst.

Free2Move Lease erweitert das Serviceangebot für Firmenkunden und nimmt die Total Card Premium Plus in das Full-Service Leasing auf.

Who is Who Pkw