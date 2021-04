Die Mobilitätsmarke Free2Move erweitert ihr Angebot in Deutschland um einen Mietwagen-Verleih. Nutzer können bei bundesweit 100 Händlern der Stellantis-Konzernmarken Citroen, Peugeot und DS verschiedene Pkw aller Klassen und Transporter leihen. Alternativ lässt sich das Angebot auch online oder über die App des Dienstleisters nutzen. Die Zahlung und die Validierung des Führescheins erfolgen dann ebenfalls digital. Wer einen Citroen Berlingo am Düsseldorfer Flughafen übernimmt, zahlt laut Homepage aktuell rund 37 Euro pro Tag.

Free2Move Mietwagen per App

