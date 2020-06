Shell und Aral am teuersten

Markentankstellen Shell und Aral am teuersten

Shell und Aral am teuersten

Die regelmäßige Führerscheinkontrolle zählt zu den Standardaufgaben jedes Fuhrparkverantwortlichen. Automatisierte Systeme erleichtern die Arbeit: Sie erinnern die Fahrer, ihre Fahrerlaubnis einzuscannen und die Daten werden zentral gespeichert. Lap-ID zählt zu den Pioniere der elektronischen Führerscheinkontrollsysteme. Nun hat das Unternehmen ein dauerhaft kostenfreies Einstiegspaket aufgelegt. Damit können die Stammdaten der Fahrer im Lap-ID System verwaltet und manuelle Führerscheinkontrollen dokumentiert werden. Es erinnert die Dienstwagenfahrer automatisch per E-Mail an anstehende Prüftermine. Für Fuhrparks, deren Fahrer ihre Führerscheine noch nicht selbst per App oder RFID-Siegel kontrollieren sollen, soll es die optimale Alternative zu Excel-Dateien, Outlook-Termineinladungen und dem Abheften in Ordnern darstellen. Speziell jetzt, wo viele Fuhrparkmanager die Flotte vom Homeoffice aus verwalten.

Ohne Führerscheinkontrolle läuft nichts im Fuhrpark. Lap-ID bietet nun ein manuelles, kostenloses Einstiegspaket an.

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw