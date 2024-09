Führungswechsel bei Seat Deutschland Buk wird neuer Geschäftsführer

Führungswechsel bei der Seat Deutschland: Alexander Buk übernimmt zum 1. Oktober die Position als Geschäftsführer. Er verantwortete in den vergangenen vier Jahren den Bereich Vertrieb im Unternehmen und folgt auf Bernhard Bauer, der künftig eine globale Position bei Cupra übernehmen wird. Bauer leitete Seat Deutschland zehn Jahre. Unter seiner Führung entwickelte sich das Unternehmen mit den Marken Seat und Cupra zum zweitstärksten Importeur in Deutschland.

Buk startet Karriere bei Audi

Alexander Buk wurde 1971 in Pfullendorf (Baden-Württemberg) geboren und studierte an der Hochschule für Technik in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen. Seine berufliche Laufbahn startete er 1998 bei Audi. Dort stieg Buk zum Leiter Produktmarketing Q7/Q5 auf, ehe er Area Manager Südeuropa und Osteuropa und anschließend Verkaufsleiter bei Audi Deutschland wurde. Zuletzt verantwortete er dort den Bereich Zentrale Verkaufsplanung und -steuerung und berichtete direkt an den Vorstand. Im August 2020 wechselte er als Vertriebsleiter zur Seat Deutschland GmbH.

Auf Bauer wartet neue Position bei Seat

Die neue Position von Bernhard Bauer wird Seat in den kommenden Wochen bekannt geben. "Auf mich warten neue Herausforderungen, auf die ich mich sehr freue. Meine Erfahrungen aus dem Deutschland-Geschäft werden mir dabei sicherlich helfen", sagt Bernhard Bauer. Deutschland hat sich unter der Führung von Bernhard Bauer als weltweit wichtigster Markt für Cupra erwiesen und etabliert: Allein im ersten Halbjahr 2024 lieferte die Marke hierzulande rund 42.000 Neufahrzeuge aus, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum vom knapp 30 Prozent entspricht. Diesen steilen Aufwärtstrend soll Alexander Buk in den kommenden Jahren fortführen.

"Mit Alexander Buk haben wir die perfekte Person für die Nachfolge von Bernhard Bauer gefunden. Als Vertriebsleiter hat er erfolgreich dazu beigetragen, Deutschland als umsatzstärkstes Land zu positionieren und den Marktanteil von Seat und Cupra auf einem der herausforderndsten Märkte in Europa weiter zu steigern", sagt Sven Schuwirth, Vorstand für Vertrieb, Marketing und Aftersales bei der Seat S.A.