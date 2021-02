Christian Schüler, bisheriger President & CEO der Banco Mercedes-Benz do Brasil, tritt die Nachfolge von Gero Götzenberger als CEO von Athlon an. Gero Götzenberger wechselt als Global Head of Strategy and Transformation zu Daimler Mobility nach Stuttgart. Schüler ist seit 1996 bei Daimler Mobility tätig und hatte bereits verschiedene internationale Führungspositionen in Asien, Europa und Südamerika inne. 2010 wurde Christian Schüler zum CEO von Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina ernannt, danach wechselte er als CEO nach Russland und zuletzt nach Brasilien, wo er seit 2017 die Banco Mercedes-Benz do Brasil leitete.