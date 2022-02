Lkw-Gesetze in den Niederlanden

Lkw-Gesetze in den Niederlanden Rauchverbot und Euro 6

VW Financial Services

VW Financial Services Wartung von Fremdmarken

VW Financial Services

Der Alpine A110 tritt ein gewichtiges Erbe an. Begonnen hatte alles mit der Berlinette. Als die 1973 ihren Abschied nahm, wechselte die Gendarmerie zum moderneren Alpine A310, welcher bis 1987 im Einsatz war. Auch danach setzten die Ordnungskräfte immer wieder auf leistungsstarke Renault Modelle, um Auswüchse im Straßenverkehr einzudämmen. Renault 18 Turbo (1984 bis 1987), Renault 21 2L Turbo (1992-1995), den Renault Mégane II (2001-2006) als auch den jüngsten Renault Mégane R.S. (2011-2021) waren im Einsatz der blau-weißen Truppe.

Natürlich gilt in Frankreich ein Tempolimit von 130, und ebenso natürlich gibt es Verkehrssünder und andere böse Buben, die sich nicht daran halten. Um die zu verfolgen, braucht's schnelle Autos. Natürlich nicht irgendwelche, da kommt dann schon der Nationalstolz durch. Die französische Gendarmerie setzt auf Alpine. Schließlich hane sich die Sport-Flitzer der Renault-Tochter schon vor Jahrzehnten bei der Polizei bewährt.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings