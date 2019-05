Die Studie kann ab sofort bei Dataforce vorbestellt werden, mit einem Preis von 3.350 Euro richtet sie sich eher an Fuhrparkdienstleister und Autohersteller.

SUV, Sportwagen oder Oberklasse - welche Segmente werden häufig in der Car Policy ausgeschlossen? Oder ist das mittlerweile kein Thema mehr? Solche und ähnliche Fragen beantwortet der Marktanalyst Dataforce in der aktualisierten Ausgabe seines Standardwerks Fuhrparkmanagement vom Jahr 2019. Die Publikation analysiert nicht nur den relevanten Flottenmarkt, sie gibt auch genauen Einblick in die Arbeitsweisen der untersuchten Fuhrparks.

Who is Who Pkw