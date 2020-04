So hilft die Branche

firmenauto Corona-Ticker So hilft die Branche

Die Kollegen vom "Flottenmanagement" mussten ihre ursprünglich für März geplante und dann wegen Corona auf Mai 2020 verschobene Fuhrparkmesse erneut verschieben. Neuer Termin: 24. und 25. März 2021, wieder in Düsseldorf. Derzeit ist eine digitale Messe für den Herbst in Planung, mit allen gewohnten Terminvereinbarungen, persönlichen Gesprächen, Vorträgen, Workshops und Roundtables. Mehr Infos auf der Messe-Website.

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw