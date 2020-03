Die Kollegen vom "Flottenmanagement" haben die Aussteller befragt, das Votum war eindeutig: 85 Prozent der Aussteller waren dafür, die für 18. und 19. März in Düsseldorf geplante Fuhrparkmesse "Flotte! Der Branchentreff" zu verschieben. Als neuen Termin nennen die Veranstalter den 27. und 28. Mai 2020.

Die Absage war absehbar, nachdem sich Bundesgesundheitsminister Spahn am Sonntag dafür ausgesprochen hatte, alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen abzusagen. Am Sonntag Abend kündigte Karl-Josef Laumann (CDU), Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen, in der Sendung "Anne Will" an, den Kommunen und Gemeinden in NRW eben dies zu empfehlen. Auf die Nachfrage betonte er, dass die Kommunen zwar eigenverantwortlich entscheiden, er dies aber schon als eine Anordnung verstehe.