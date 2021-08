Total Cost of Ownership im Fuhrpark

Coca-Cola European Partners (CCEP) hat ein klares Ziel: Klimaneutralität bis 2040. Solche Pläne kennt man auch von anderen Unternehmen, aber bei dem Getränkehersteller mit Hauptsitz in Berlin liegt der Fall ein wenig anders. Denn während andernorts der Aufbruch ins batterieelektrische Zeitalter häufig mit dem Aufbau einzelner Ladesäulen und der Erweiterung der Car-Policy um die weitere Option E-Auto beginnt, nimmt Coca-Cola einen radikaleren Weg. "Unsere Geschäftsführung hatte 2020 entschieden, konsequent auf eine reine E-Flotte umzusteigen", sagt Hans-Jürgen Tost. Der Fuhrparkleiter ist seit 15 Jahren bei CCEP. "Die letzten Verbrenner wurden ausgeliefert, seit dem 1. Juli setzen wir nur noch reine E-Autos als Neuwagen ein."

Coca-Cola will in Europa bis 2040 klimaneutral werden. Dafür stellt Fuhrparkchef Hans-Jürgen Tost die Flotte um: In vier Jahren sollen alle 2.300 Pkw und Transporter elektrisch betrieben werden.

