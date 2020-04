So desinfizieren sie ihr Auto

Die Zertifizierung erfolgt auf Basis der Ausbildungs- und Prüfungsrichtlinie durch den BVF in einem mehrstufigen Verfahren. Der nächste Lehrgang ist trotz Corona-Krise bereits gestartet – mit den Online-Angeboten. Eine geplante Präsenzveranstaltung im Mai wird nach derzeitiger Planung allerdings als Webinar stattfinden. Anmeldungen – auch für einzelne Module – sind noch möglich.

Sie stammen aus verschiedenen Branchen: aus privaten Unternehmen, Dienstleistern, Kommunen und kommunalen Unternehmen. „Die mündliche Abschlussprüfung musste etwas anders als geplant stattfinden, nämlich per Videoschaltung. Im Normalfall ist gerade die Mischung aus Präsenzveranstaltungen und Onlinekursen das Erfolgskonzept unserer Blended-Learning-Lösung“, sagt Axel Schäfer, Geschäftsführer des BVF. Sie fördere die Eigenverantwortlichkeit und verstärke die Eigeninitiative.

Dekra Akademie, Fuhrparkverband und firmenauto unterstützen schon seit mehreren Jahren die Aus- und Fortbildung zum zertifizierten Fuhrparkmanager . Teil der Ausbildung ist auch ein Modul, das sich mit Mobilitätsmanagement beschäft. Wer diesen Bereich vertiefen will, kann das aber mittlerweile auch beim Fuhrparkverband. Die ersten Teilnehmer haben nun ihren Kurs erfolgreich abgeschlossen und ihre Zertifikate bekommen.

