Das letzte Jahr war mehr als erfolgreich für die Autoversicherer. 2,2 Milliarden Euro bleiben laut der E+S Rück, dem größten Kfz-Rückversicherer, in der Bilanz 2020 in ihren Kassen hängen. 2019 betrug der technische Gewinn nur 0,4 Milliarden Euro. Für 2021 rechnet die E+S aber schon wieder mit einem technischen Verlust von rund 0,8 Milliarden Euro. Doch diese Prognose hinkt angesichts des zweiten Lockdowns der letzten Wochen schon wieder. Und so dürften die Kfz-Versicherer 2021 sogar noch mehr verdienen.

Kfz-Versicherer fahren in der Coronakrise hohe Gewinne ein. Davon können Flottenbetreiber profitieren und günstige Prämien aushandeln. Allerdings nur, wenn ihre Schadenquote stimmt.

