Leaseplan Deutschland hat die ersten von insgesamt knapp 450 Fahrzeugen an BWI, zentraler IT-Dienstleister der Bundeswehr und des Bundes, übergeben. Dabei handelt es sich um Ford Focus-, Ford Connect- und Ford Kuga-Modelle für die BWI IT-Service-Mitarbeiter. Als ein erster Schritt zu mehr Elektromobilität in der Dienstwagenflotte kommen außerdem noch BMW i3 für den Fahrzeugpool hinzu. Die BWI ist eine 100-prozentige Bundesgesellschaft. Als zentraler IT-Dienstleister der Bundeswehr und des Bundes betreibt und modernisiert sie die nichtmilitärische Informations- und Kommunikationstechnik der Bundeswehr. Die BWI betreut rund 1.200 Bundeswehr-Liegenschaften in Deutschland und verfügt über ein eigenes bundesweites Servicenetz mit Rechenzentren, Servicecentern, Auskunfts- und Vermittlungsdiensten sowie Helpdesks und Betriebskompetenzzentren an über 40 Standorten. Darüber bietet die BWI als IT-Dienstleistungszentrum des Bundes ihre Leistungen im Rahmen der IT-Konsolidierung des Bundes auch anderen Bundesressorts an.

Insgesamt betreut Leaseplan mehr als 1.000 Fahrzeuge bei der BWI. Für die Erneuerung der etwa 450 Service-Fahrzeuge hat sich die BWI wieder für das Full-Service-Leasing von Leaseplan entschieden. Burkhard Görtz, Leiter Arbeitsschutz & Leiter Fleet Management bei BWI, begründet dies so: "Da das Fuhrparkmanagement nicht zu unseren Kernprozessen gehört, vertrauen wir hier auf LeasePlan als externen Partner und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit." Im Pool wird es bei der BWI künftig elektrisch. Den Start machen zunächst zwölf BMW i3. Eine umfassende Lösung für den Übergang zur Elektromobilität von den Ladeboxen bis zum Abrechnungssystem stelle Leaseplan zusammen mit seinem Partner Allego, Anbieter von Ladelösungen, bereit.

Roland Meyer, Geschäftsführer von Leaseplan Deutschland: "Leaseplan übernimmt eine führende Rolle beim Übergang vom Verbrennungsmotor zu alternativen Antrieben und strebt bis 2030 die Reduzierung auf null Emissionen in der Kundenflotte an. Wir haben im Rahmen der Zusammenarbeit der BWI natürlich auch die neuesten Entwicklungen bei schadstoffarmen Fahrzeugen und unsere Komplettlösung vorgestellt. Ich freue mich riesig, dass die BWI den Schritt zu mehr Elektromobilität in den Bereichen mit uns geht, wo es jetzt schon möglich ist, umzusteigen."