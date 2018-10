mySortimo

Zeit ist der Schlüsselfaktor im beruflichen Alltag eines jeden Handwerkers. Sortimo, Markführer für Fahrzeugeinrichtungen und intelligente Mobilitätslösungen, knüpft genau hier an und hat mit mySortimo eine Plattform geschaffen, die Handwerkern, Logistikern und Flottenkunden entscheidende Vorteile nicht nur in der Nutzung, sondern bereits in der Beschaffung ihres mobilen Arbeitsumfeldes bereitstellt. An nur einer Anlaufstelle erhalten Kunden schlüsselfertige Lösungen für ihren beruflichen Alltag, wodurch ihnen mehr Zeit bleibt, die genau da eingesetzt werden kann, wo sie auch benötigt wird – in der Werkstatt oder auf der Baustelle.

Handwerker aller Gewerke finden auf mySortimo nicht nur Fahrzeugeinrichtungen, sondern darüber hinaus Full-Service-Konzepte und allumfassende Mobilitätslösungen rund um das leichte Nutzfahrzeug, bis hin zur persönlichen Fahrzeugverwaltung. Egal ob Fahrzeugeinrichtung, Fahrzeugbeklebung oder individuelle Arbeitsplatzorganisation – mit den Services der Plattform mySortimo haben Kunden die Möglichkeit, sich ihr Nutzfahrzeug den branchenspezifischen Anforderungen und Bedürfnissen entsprechend ganz individuell zu gestalten.

Sortimo stellt es seinen Kunden frei, welcher Weg der für sie optimalste und produktivste zum Erwerb ihrer individuellen Lösung ist – entweder online auf der Plattform mySortimo, die rund um die Uhr zur Verfügung steht oder über den persönlichen Kontakt vor Ort in einer Sortimo Niederlassung oder Station.

SR5 – das Ordnungssystem für maximale Produktivität

Mit SR5 hat Sortimo eine Fahrzeugeinrichtung entwickelt, welche jedem Handwerker und Servicedienstleister eine perfekte Arbeitsplatzorganisation auf engstem Raum ermöglicht. Denn das innovative und einzigartige Regalsystem passt sich absolut flexibel an die Kontur des Transporters an. Schmale Alu-Seitenprofile und variabel positionierbare Fachböden erlauben eine optimale Nutzung des zur Verfügung stehenden Laderaums. Selbst großes Transportgut, wie beispielsweise Europaletten, lässt sich problemlos im Fahrzeug befördern.

Auf mySortimo haben Handwerker und Servicetechniker über mySortimo configuration die Möglichkeit, sich ihre SR5 Fahrzeugeinrichtung schnell, einfach und 100 Prozent auf die eigenen Anforderungen individualisiert zu konfigurieren und direkt zu bestellen. Diese lässt sich darüber hinaus mit weiteren Services der Plattform mySortimo branchengerecht, zum Beispiel mit einer professionellen Fahrzeugbeklebung, optimieren.

Perfekte Arbeitsplatzorganisation

Langes Suchen im Fahrzeug und am Arbeitsplatz wirkt nicht nur unprofessionell, es kostet auch wertvolle Arbeitszeit, die sinnvoller in der Werkstatt und beim Kunden auf der Baustelle investiert ist. mySortimo bietet Handwerkern zahlreiche Möglichkeiten für ein standardisiertes und systematisiertes Arbeiten. Mit den hochwertigen individuellen Werkzeugeinlagen mySortimo inlays sowie den Beschriftungsetiketten mySortimo labels wird die Organisation eines höchst effizienten Arbeitsumfeldes sowohl im Fahrzeug als auch in der Werkstatt perfektioniert. Dies trägt zu einer hohen Zeiteinsparung bei und garantiert einen professionellen Auftritt beim Kunden.

Weitere Informationen zu mySortimo finden Sie hier.