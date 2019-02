Pkw-Neuzulassungen in Europa

Pkw-Neuzulassungen in Europa Der Absturz des Diesels

Top 10 Bestseller in Firmenflotten

Top 10 Bestseller in Firmenflotten Die beliebtesten Kleinwagen

Top 10 Bestseller in Firmenflotten

Weiterhin schwach bleibt die Nachfrage nach alternativen Antrieben. Unter den Neuwagen waren 5,3 Prozent der registrierten Pkw mit Elektro-, Hybrid- oder Gasmotor ausgerüstet, bei den Gebrauchten lag die Quote bei 1,9 Prozent.

Who is Who Pkw