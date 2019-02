Die Volkswagen Financial Services erweitern ihr Angebot im internationalen Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement durch eine strategische Partnerschaft mit TÜV Süd. Zu diesem Zweck beteiligt sich Volkswagen Financial Services mit 60 Prozent an FleetCompany, das unter dem Markennamen Fleet Logistics in über 70 Ländern weltweit aktiv ist. Die weiteren 40 Prozent der Unternehmensanteile werden vom bisherigen Alleingesellschafter TÜV Süd Auto Service, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von TÜV Süd, gehalten.

"Gemeinsam mit unserem strategischen Partner TÜV Süd werden wir Mobilitätsangebote für Flottenkunden bündeln und weiterentwickeln. Dabei ist insbesondere die starke internationale Ausrichtung von Fleet Logistics für unsere weltweiten Finanzdienstleistungsaktivitäten eine hervorragende Ergänzung", sagt Lars Henner Santelmann, Vorstandsvorsitzender von Volkswagen Financial Services. Die beiden Anteilseigner haben sich darauf verständigt, die Markenneutralität von Fleet Logistics zu erhalten. Ziel sei es, für den Kunden ein komplettes Angebot zu schaffen, in dem Travel- & Fuhrparkmanagement verbunden werden. Die Beteiligung erfolge vorbehaltlich der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden. Zum Kaufpreis wurde von beiden Parteien Stillschweigen vereinbart.

"Mit dieser strategischen Partnerschaft gelingt es uns, unseren Flottenkunden einen signifikanten Mehrwert zu liefern. Wir haben uns vorgenommen, das bestehende Geschäftsmodell in die intermodale Mobilität zu transferieren. Hierzu werden wir zukünftig zusätzliche Services aus dem Joint Venture heraus anbieten können. Dazu haben wir vereinbart, die Markenneutralität des Fahrzeugportfolios sowie die Unabhängigkeit von Leasinggesellschaften beizubehalten!, sagt Patrick Fruth, CEO Division Mobility TÜV Süd.

Im Kontext der strategischen Neuausrichtung ist geplant, das Geschäft von Carmobility, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Volkswagen Financial Services, an Fleet Logistics zu übergeben. Carmobility ist als unabhängige Fuhrparkmanagementgesellschaft seit 2006 in Deutschland aktiv und verfügte zum Jahresende 2018 über einen Bestand von rund 40.000 Verträgen. "Carmobility hat sich in den letzten Jahren in Deutschland sehr positiv entwickelt, konnte einen großen Kundenstamm aufbauen und viele neue Produkte am Markt etablieren", zieht Santelmann Bilanz, "um diesen Trend fortzusetzen, benötigen wir aber Skaleneffekte, die nur über eine internationale Ausweitung des Geschäfts realisierbar sind. Genau das ist nun über die Bündelung der Aktivitäten bei Fleet Logistics möglich."

Fleet Logistics wurde 1996 gegründet. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 360 Mitarbeiter und ist in über 70 Ländern aktiv. Mit einem Gesamtbestand von rund 200.000 Fahrzeugen gehört Fleet Logistics weltweit zu den größten unabhängigen Fuhrpark-Managementdienstleistern. Das Leistungsportfolio gliedert sich in die Bereiche Fuhrpark-Management, Fuhrpark-Consulting und Fuhrpark-Reporting.