Details zu den Ausstattungen will Genesis zeitnah veröffentlichen. Die ab Sommer online oder in speziellen Genesis-Stores bestellbaren Fahrzeuge beinhalten ein Rundum-sorglos-Paket über fünf Jahre, das unter anderem Garantie, Kundendienst, Pannenhilfe und Werkstatt-Ersatzwagen inkludiert.

Günstigster Genesis ist die rund fünf Meter lange Limousine in Kombination mit einem 210 PS starken 2,2-Liter-Diesel mit Heckantrieb und Achtgangautomatik sowie der Ausstattung Premium Line. Mit diesem Ausstattungsniveau und einem 304 PS starken 2,5-Liter-Benziner mit Allradantrieb und Automatik kostet der G80 43.445 Euro. Für jeweils 4.033 Euro Aufpreis ist für beide Antriebsvarianten die höhere Ausstattung Luxury Line erhältlich.

Hyundai -Ableger Genesis hat für seine ersten in Europa vertriebenen Modelle G80 und GV80 die Preise verraten. Den vorläufigen Einstieg in die Genesis-Welt markiert die rund 39.400 Euro (alle Preise netto) teure Limousine G80, für das technisch verwandte SUV GV80 werden rund 52.100 Euro aufgerufen. Für beide Fahrzeuge stehen jeweils ein Benziner und ein Diesel zur Wahl.

Mit den Modellen G80 und GV80 geht Genesis im Sommer offiziell auch in Deutschland an den Start. Jetzt verraten die Koreaner die Preise.

