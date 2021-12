Informationen über Marktstart und Preise macht Genesis ebenfalls noch keine. In den USA liegt der Einstiegpreis bei umgerechnet rund 64.000 Euro ohne Mehrwertsteuer.

Über Antriebe gibt es noch keine Informationen. Die erste Generation des G90 wird mit V6- und V8-Benziner mit einem Leistungsspektrum von 315 PS bis 413 PS in Kombination mit Achtgang-Automatik und Allradantrieb angeboten.

Den G90 wird es wieder in einer Langversion mit 19 Zentimeter mehr Radstand geben, der vor allem für mehr Beinfreiheit im Fond sorgt. Optische Merkmale dieser Variante sind exklusive 20-Zoll-Räder und zusätzlicher Chromschmuck. Für den Innenraum verspricht Genesis hochwertige Materialien.

Äußerlich wurde der G90 modernisiert und dem aktuellen Familien-Look der Marke angepasst. Markante Details sind der mächtige Crest-Kühlergrill oder die Zwei-Linien-Schweinwerfer. Zu den besonderen Neuerungen der Außenhaut gehören zudem die mit dem Türblech bündigen Türgriffe sowie eine Clamshell-Motorhaube, bei der Haube und Kotflügel aus einem Teil bestehen, was die Zahl der Spalten zwischen Karosserieteilen verringert.

Genesis – Premium-Tochter von Hyundai – hat erste Bilder der zweiten Generation seiner Oberklasse-Limousine G90 veröffentlicht. Seit 2016 befindet sich das bis zu 5,50 Meter lange Modell im Programm der Koreaner, nächstes Jahr startet die Neuauflage unter anderem in den USA und Korea durch. In Europa wird es das Modell weiterhin nicht geben.

