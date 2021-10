Der bislang letzte Genfer Salon fand 2019 statt. Zuletzt hatte das Messe-Komitee angekündigt, einen Ableger in Doha starten zu wollen. Die erste „Qatar Geneva International Motor Show“ soll im Herbst 2022 oder 2023 starten.

Jedes Jahr im März pilgert die Autobranche traditionell nach Genf zum Autosalon. Kompakt auf drei Hallen verteilt präsentieren sich dort nicht nur neuen Modelle, sondern auch jede Menge Prototypen und vielen Nischenherstellern. Waren IAA und Pariser Salon bisher so etwas wie die Verkaufsshows der Hersteller, so stellte sich Genf immer als die Trendschau der Branche dar. Jetzt fiel der fürs Frühjahr 2022 geplante Salon wieder der Corona-Krise zum Opfer und wurde auf 2023 verschoben.

Der Genfer Autosalon wird zum dritten Mal in Folge abgesagt und auf 2023 verschoben.

