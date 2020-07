Das Geofencing-Modul zeichnet Informationen über den rein batterie-elektrischen Betrieb in den entsprechenden Geofencing-Zonen auf. Diese Daten sind verschlüsselt und könnten bei Bedarf sicher mit lokalen Behörden geteilt werden, um die Einhaltung der Vorschriften in Umweltzonen zu bestätigen.

Beim Einfahren in eine städtische Umweltzone etwa wechseln die Fahrzeuge dann automatiisert auf den elektrischen Antrieb. Die Fahrzeugnutzer können aber laut Fordauch ihre eigenen "grünen Zonen" definieren, um beispielsweise in der Nähe von Schulen und Spielplätzen lokal emissionsfrei zu fahren.

Ford verbaut ab Herbst 2020 im Tourneo Custom Plug-in-Hybrid (PHEV) sowie im Transit Custom (PHEV) serienmäßig ein sogenanntes Geofencing-Modul. Zudem können ebenfalls ab Herbst alle Modelle dieses Typs entsprechend nachgerüstet werden. Beim Überschreiten einer geografisch definierten Begrenzung, also einem Geofence, erfolgt dann eine vorab festgelegte technische Funktion.

Geofencing bei Ford Elektrisch in die Umweltzone

E-Mobilität Testdrives

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw