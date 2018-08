Die Auto Fleet Control (AFC) bietet digitale Lösungen im Schaden- und Risikomanagement rund um Fahrzeugflotten an. Über den Makler Caruno erweitert der Dienstleister sein Angebot um integrierte Versicherungslösungen und neue Versicherungskonzepte. Geschäftsführer der neuen Division ist seit August der 48-jährige Michael Grassée.

Zuvor hat Grassée in verschiedenen leitenden Positionen das Kfz-Geschäft entwickelt und um neue Lösungen erweitert. Zuletzt war Grassée Hauptbevollmächtigter der Berkley-Versicherungsgesellschaft in Deutschland. Die Caruno GmbH soll für ein individuelles Deckungskonzept für die Kfz-Versicherung bei den Kunden sorgen, während die AFC mit Schaden- und Risikomanagementlösungen den Schadenaufwand reduzieren soll. "Aus der Kombination und Verschmelzung beider Dienstleistungen erwachsen für den Kunden erhebliche Vorteile und Einsparpotenziale, die in dieser Form auf dem Markt bisher nicht erhältlich sind", sagt Michael Grassée.