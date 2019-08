Lohscheller in PSA-Vorstand

Lohscheller in PSA-Vorstand Opel ist wichtig für PSA

In seiner neuen Position folgt er auf Edwin de Jong, der sich nach neun Jahren von Lease Plan Deutschland verabschiedet. Koch freut sich über die neue verantwortungsvolle Position: "Wir möchten für unsere Kunden innovative Services erbringen. Effiziente Prozesse, fortschrittliche Datenanalysen und digitale Applikationen sind eine wichtige Basis dafür, an denen wir weiter arbeiten müssen."

Die Leasing- und Fuhrparkmanagement-Gesellschaft Lease Plan erweitert ihre Geschäftsführung in Deutschland. Neben Roland Meyer wurde Dr. Stefan Koch (37) mit Wirkung zum 14. August 2019 zum zweiten Geschäftsführer ernannt. Der Manager verantwortet die Bereiche Risikomanagement, Controlling, Rechnungswesen und Refinanzierung, Strategie und Projekte sowie Recht. Koch ist seit 2017 bei Lease Plan und verantwortete zuletzt als Finanzdirektor die Finanz- und Risikothemen im Unternehmen. Zuvor war der Banken und Finanzexperte bei dem Beratungsunternehmen McKinsey tätig.

Geschäftsführer Lease Plan Dr. Stefan Koch neu an Bord

Who is Who Pkw