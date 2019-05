Aus Kellern, Wohnungen oder Abstellräumen geklaute Fahrräder sind über die Hausratspolice versichert. Wird ein Dienstrad auf dem Firmengelände geklaut, tritt die Firmenpolice in Kraft. Soll auch der Diebstahl auf offener Straße abgedeckt sein, wird eine Zusatzklausel benötigt. Die Versicherung ersetzt jeweils den Wiederbeschaffungswert.

Der Gesamtschaden für die Assekuranzen betrug 2018 bei rund 160.000 versicherten Rädern rund 100 Millionen Euro (2017: 90 Millionen Euro). Insgesamt wurden im vergangen Jahr laut Polizeistatistik in Deutschland etwa 292.000 Fahrräder gestohlen – versicherte und nicht-versicherte. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Rückgang um 3 Prozent. Allerdings gehen Experten von einer hohen Dunkelziffer aus.

