Auf den Transit gibt es einen Gewerbebonus von bis zu 1.500 Euro in Kombination mit einer 0,0-Prozent-Finanzierung. Dann kostet der kurze Transit Customen 280 2.0 TDCi (105 PS) 189 Euro brutto (48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 Kilometer).

Zwischen 17. August und 31. Oktober laufen bei Ford wieder Gewerbewochen. In diesem Zeitraum bietet der Hersteller Firmenkunden günstigere Full-Service-Finanzierungsraten, beispielsweise 159 Euro brutto für einen Focus Trend 1.0 Ecoboost inklusive einem modellabhängigen Gewerbebonus bis zu 5.000 Euro. Die Ford Flatrate deckt Wartungs- und Reparaturkosten innerhalb des Garantieumfangs ab.

Mit günstigen Raten und Boni will Ford den Verkäufe an Gewerbekunden ankurbeln. Das Angebot gilt für Pkw und Transporter.

