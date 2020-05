Wäre der VW Golf eine Währung, käme ihm wohl die Rolle des Dollars zu, denn auch er ist ein Fixpunkt, an dem sich alle anderen messen müssen. Jüngst hat VW vom neuen Golf 8 den Basispreis verraten, der auf stolze 16.800 Euro (alle Preise netto) Euro geklettert ist. Grund genug, einmal zu schauen, was Unternehmen für dieses Geld bekommen und wie es um die Preise und Ausstattungen der Mitbewerber steht.



Der Golf ist nicht der einzige Kompakte, der sich in jüngerer Zeit verteuert hat. Allgemein sind die Preise im Kompaktsegment angezogen, was auch den immer umfangreicheren Ausstattungen geschuldet ist. So bieten die Modelle fast aller Hersteller vier Einstiegstüren. Kollisionsverhinderer und eCall und mindestens 6 Airbags. Das gilt auch für Servolenkung, LED-Tagfahrlicht, Reifendruckkontrolle und elektrische Fensterheber, zum Teil (Renault, Skoda, Hyundai) nur vorn. Doch es gibt auch etliche Unterschiede bei den Ausstattungen wie auch den Basispreisen, die zwischen gut 14.000 bis 23.500 Euro variieren.

In der Fotoshow finden Sie alle wichtigen Modelle und wieviel sie bieten.