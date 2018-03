Einen Reifen speziell für Elektroautos bringt Hersteller Goodyear im kommenden Jahr auf den Markt. Der modifizierte Goodyear EfficientGrip Performance verspricht eine mögliche höhere Reichweite und weniger Verschleiß.

Für einen geringen Rollwiderstand und damit eine mögliche höhere Reichweite des E-Fahrzeugs haben die Ingenieure die Materialeigenschaften der Laufflächenmischung optimiert. Schmale Lamellen in der Lauffläche sollen zudem dafür sorgen, dass mehr Gummi in Kontakt mit der Straße kommt als mit herkömmlichen Querrillen. Dadurch kann der Pneu das kraftvolle, direkt beim Anfahren anliegende Drehmoment der E-Motoren besser und verschleißhemmender ausgleichen. Seine Tragfähigkeit wurde für das höhere Gewicht von E-Autos angepasst. Außerdem soll sein Profildesign verhindern, dass Schallwellen in die Rillen eindringen. Das mindert Reifengeräusche im Innen- und Außenbereich.



Zunächst tritt der Goodyear EfficientGrip Performance für E-Autos in Sommerreifenspezifikationen an. Über Reifendimensionen gibt Goodyear noch keine Auskunft, außer dass es sich dabei um die für E-Fahrzeuge typischen "tall and narrow"-Größen, also großer Durchmesser bei schmaler Breite, handeln wird. Daneben plant der Reifenhersteller, auch Winter- und Ganzjahresausführungen für seinen Elektrospezialisten anzubieten.