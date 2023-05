Green NCAP 5 Sterne nur für ein E-Auto

Die Umweltorganisation Green NCAP hat in ihrem aktuellen Test sechs Fahrzeuge in verschiedenen Klassen und Antriebsarten in den Kategorien Schadstoffemissionen, Energieeffizienz und Treibhausemissionen unter die Lupe genommen. Maximal sind pro Kategorie 10 Punkte und insgesamt fünf Sterne möglich.

E-Modell Nissan Ariya gewinnt

In der aktuellen Testrunde vergab Green NCAP nur einmal fünf Sterne. Die erhielt das E-Modell Nissan Ariya. Die Tester lobten seine Netz-zu-Batterie-Effizienz von 91,6 Prozent, die höchste, die bisher von Green NCAP gemessen wurde. Auf drei Sterne kam der Renault Austral E-Tech Full Hybrid 200. Das SUV überzeugte die Tester mit seinem sparsamen Hybridantrieb in der Kategorie Treibhausemissionen.

VW T-Roc ist bester Benziner

In dieser Kategorie konnte auch der VW T-Roc punkten. Das Kompakt-SUV mit dem 1,5-Liter-Benzindirekteinspritzer erhielt mit 7,7 von 10 Punkten die bislang beste Bewertung eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor. Insgesamt reichte es für den Wolfsburger für eine 2,5-Sterne-Bewertung. Genauso so viele Sterne verteilte Green NCAP an den Volvo XC40, der mit einem 2-Liter-Turbo-Benzinmotor mit Direkteinspritzung und 48-Volt-Unterstützung geprüft wurde. Die Tester bemängelten besonders einen hohen Ausstoß an Treibhausgasen.

Als dritter im Bunde erhielt der Ford Fiesta 2,5 Sterne. Der Kleinwagen (92 kW/125 PS) schnitt bei Schadstoffemissionen nur mittelmäßig ab. Der Hyundai Staria mit dem 177 PS starken Diesel konnte nur einen Stern erlangen. Die Tester kritisieren seine Energieeffizienz und den hohen Treibhausgas-Ausstoß.