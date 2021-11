Mit vier von fünf Sternen schnitten in der aktuellen Testrunde die Plug-in-Hybride Renault Captur E-Tech and Volkswagen Golf 8 GTE ab, der Diesel-Pkw Audi A3 Sportback 35 TDI erreichte drei Sterne. Die Testorganisation will ihre Kriterien ab 2022 anpassen und unter anderem eine Whell-to-wheel-Betrachtung der Energiebilanz machen. Damit könnten es ineffiziente E-Autos schwerer haben, die Fünf-Sterne-Wertung zu erreichen.

Mit der Höchstwertung von fünf Sternen haben die E-Autos Nissan Leaf und Lexus UX300e den Öko-Test von GreenNCAP absolviert. Beide konnten in den Kategorien Schadstoffausstoß und CO2-Emission punkten, im Kapitel Energie-Effizienz gab es eine leichte Abwertung für den Lexus, der unter anderem deutliche Praxis-Abweichungen beim Normverbrauch zeigte.

E-Autos schneiden im Öko-Test von GreenNCAP weiterhin deutlich am besten ab. Im kommenden Jahr könnten sie es jedoch etwas schwerer haben, die Bestwertung zu erreichen.

