Alle Fahrzeugmodelle kommen mit Dieselmotoren, die die Abgasnormen Euro 6d-Temp oder Euro 6d erfüllen. Zehn Streifenwagen sind Plugin-Hybride des Typs E 300de, sie werden schwerpunktmäßig als Einsatzfahrzeug auf den Polizeirevieren eingesetzt. Für den Streifendienst kommen 208 Fahrzeuge zum Einsatz, fast alle Mercedes E 220d. Bei den 485 Zivilfahrzeugen handelt es sich um eine Mischung aus C- und E-Klasse sowie dem GLC. Außerdem umfasst der Fuhrpark nun 41 rein elektrisch betrieben Fahrzeuge: 37 BMW i3 sowie vier Nissan E-NV 200 Kastenwagen.

"Von den ausgeschriebenen Kategorien konnte Mercedes alle für sich entscheiden, den Zuschlag erhielten C- und E-Klasse sowie der GLC", sagt Eva Wiese, Leiterin des Mercedes-Niederlassungsverbundes Baden-Württemberg. Die Fahrzeuge wurden vor der Staatsoper Stuttgart übergeben, auch der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobl, nahm teil. "Die Fahrzeuge der Polizei werden täglich einem enormen Stresstest unterzogen. Für die vielen unterschiedlichen Einsatzbereiche müssen unsere Polizistinnen und Polizisten über das richtige und optimale Fahrzeug verfügen", sagt der Minister zu diesem Anlass. Kathrin Adt, Leiterin des Mercedes-Vertriebs in Europa, bedankt sich für die jahrelange Zusammenarbeit mit der Polizei.

Über die Mercedes-Benz Bank erhält die baden-württembergische Polizei 1.429 neue Mercedes-Fahrzeuge. Damit hat es Mercedes erneut geschafft, die Ausschreibung der Polizei zu gewinnen. Die neuen Streifenwagen verfügen neuerdings über eine Umfeldbeleuchtung: Zusätzliche Scheinwerfer an den Seiten und nach vorn erlauben es, den Einsatz- oder Kontrollort besser auszuleuchten. Außerdem kommen alle Fahrzeuge mit Navigation, Einparkhilfe, Rückfahrkamera, Klimaautomatik und Sitzheizung.

