Großauftrag für Mazda 600 Elektroautos für Pflegekräfte

Pflegepersonal ist knapp und begehrt. Da muss man sich schon etwas einfallen lassen, um die Mitarbeiter bei der Stange zu halten. Das Klinikum Aschaffenburg-Alzenau stellt seinen Mitarbeitenden in der Pflege deshalb ab kommendem Jahr bis zu 600 vollelektrische Mazda MX-30 zur Verfügung.

Das Klinikum übernimmt die Kosten für Leasing, Versicherung, Wartung und Reparaturen und stellt zudem 50 Ladesäulen auf dem Klinikgelände auf, an denen die Mitarbeitenden kostenlos laden können. Das Dienstwagenangebot gilt sowohl für neue Pflegekräfte als auch für Mitarbeitende, die bereits im Klinikum beschäftigt sind. Sie erhalten die Fahrzeuge zunächst für zwei Jahre und kommen damit in den Genuss einer vollkommen sorgenfreien Mobilität.

„Unsere Pflegekräfte haben einen anspruchsvollen Job“, erklärt Klinik-Geschäftsführer Sebastian Lehotzki. „Wir möchten ihnen gerne eine Sorge nehmen und sie im Alltag unterstützen. Zudem drücken wir mit dem Angebot auch unsere Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden aus.“

„Wir möchten den Umstieg auf die Elektromobilität so einfach wie möglich machen“, so Lehotzki weiter. „Daher installieren wir in dem neuen Parkhaus, das derzeit auf dem Klinikgelände entsteht, 50 Ladesäulen, an denen die Mitarbeitenden kostenlos laden können. Zudem werden wir auch das Laden zu Hause finanziell unterstützen.“

Bereits in der ersten Woche sind mehrere hundert Bestellungen der Mitarbeitenden eingegangen. Verfügbar ist der Mazda MX-30 in der hochwertigen Ausstattung Ad’vantage; dabei kann auch zwischen zwei verschiedenen Innenraum-Farbthemen gewählt werden. Um die Abwicklung kümmert sich das örtliche Mazda Autohaus Ehrlich; ein Team des Mazda Vertragspartners ist in der Klinik vor Ort, um Bestellungen entgegenzunehmen und Probefahrten zu ermöglichen. Die ersten Fahrzeugauslieferungen sind für das Frühjahr 2023 vorgesehen.