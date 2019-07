Serieneinsatz in Brandenburg

Die Transporter-Flotte setzt sich aus verschiedenen Baureihen zusammen und besteht überwiegend aus deren Kastenwagenvarianten. Der mittelgroße Mercedes-Benz Vito macht mit mehr als 330 Fahrzeugen den größten Anteil aus. Neben einigen Vito Tourer in der Langversion sind es lange oder extralange Kastenwagen. Daneben wurden mehr als 120 Fahrzeuge des Stadtlieferwagens Citan sowie ein Dutzend Sprinter Kastenwagen mit Frontantrieb übergeben. In rund 400 Fahrzeuge wurden Regalsysteme eingebaut. Die ROM Technik übernimmt die Transporter mit einheitlich weißer Lackierung.

Eine neue Flotte von rund 480 Mercedes Vito ist künftig für die Firma ROM Technik (Rudolf Otto Meyer Technik) im bundesweiten Einsatz. Die der ersten Fahrzeuge wurden im Mercedes-Nutzfahrzeugzentrum Bremen von Thomas Schwellenthin übergeben, verantwortlich für den Transporterverkauf in Bremen. Kurt Zech, Stifter der Gustav Zech Stiftung sowie geschäftsführender Gesellschafter der Zech Group GmbH und Burkhard Schmidt, Geschäftsführer der ROM Technik, haben die Vans übernommen. Nach rund 200 Mercedes-Benz C-Klasse Pkw im Frühjahr ist dies bereits die zweite große Auslieferung in diesem Jahr an das Bremer Gebäudetechnikunternehmen.

