Auch in Sachen Infotainment runderneuern die Schwaben den GLE. Die bereits aus anderen Baureihen bekannte Anordnung von zwei 12,3 Zoll großen Displays unter einem "Widescreen"-Glas ist ebenso an Bord wie eine Navigation mit Augmented-Reality-Technik und Gestensteuerung. Der "Hey Mercedes "-Service gehört ebenfalls zum Serien-Inventar. Bei den Assistenten führt Mercedes unter anderem einen aktiven Stau-Assistenten bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h und mit einer automatischen Rettungsgassen-Funktion ein. Das große Fahrassistenz-Paket schlägt mit rund 2.436 Euro zu Buche. Ausgeliefert wird der neue GLE ab Anfang 2019.

Wer etwas mehr investieren möchte, kann beispielsweise das "E-Active Body Control"-System ordern, ein voll vernetztes, hydropneumatisches und aktives Fahrwerk auf 48-Volt-Basis. Hier können Feder und Dämpfer an jedem Rad einzeln geregelt werden, was sowohl Wank- als auch Nick- und Hubbewegungen ausgleichen soll. Zudem soll sich der GLE quasi in die Kurve legen können, was ein nahezu querkraftfreies Kurvenfahren ermöglichen dürfte. Kostenpunkt: rund 6.722 Euro.

Ab sofort ist der neue Mercedes GLE bestellbar, nachdem der SUV in Paris Anfang Oktober Premiere feierte. Wie teuer ist der große Benz?

