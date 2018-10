Zweistelliges Plus nach drei Quartalen

Im Pkw-Markenranking belegten Volkswagen Pkw mit 79.898 Neuzulassungen (Jan-Sept 2017: 83.732) und Audi mit 38.791 Neuzulassungen (Jan-Sept 2017: 42.817) die Plätze eins und zwei. Bester Importeur mit 27.360 neu zugelassenen Fahrzeugen (Jan-Sept 2017: 26.847) war die Skoda. Seat steigerte seine Neuzulassungen an deutsche Flottenkunden auf jetzt 12.322 (Jan-Sept 2017: 9.555).

In den Monaten Januar bis September 2018 führen die Marken des Volkswagen Konzern weiterhin das deutsche Pkw-Großkundengeschäft an. Laut Dataforce lieferten Audi, Seat, Skoda und VW zusammen 158.371 (Jan-Sept 2017: 162.951) an Kunden des relevanten Flottenmarkts (Fuhrparks ab zehn Fahrzeugen).

Die Umstellung auf WLTP scheint die Firmenverkäufe des VW-Konzerns kaum zu beeinträchtigen. In den ersten drei Quartalen 2018 wurden knapp 160.000 Pkw ausgeliefert.

