Strom für das Motorenquartett kommt aus einer Batterie und aus einer Methanol-Brennstoffzelle. Aus dem getankten Methanol wird Wasserstoff gewonnen, mit dem die Brennstoffzelle Strom für den Vortrieb generiert. Mit 15 Kilowatt Leistung ermöglicht das Kraftwerk eine Fahrgeschwindigkeit bis 120 km/h, sollte die große Traktionsbatterie leer sein. Die System-Kapazität aus dem 65 Liter fassenden Methanoltank und der Batterie gibt Gumpert mit 190 kWh, was eine Reichweite von 820 Kilometer Reichweite erlaubt.

Nathalie wird von vier Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 544 PS angetrieben. Damit erreicht der 1,8-Tonner in 2,5 Sekunden aus dem Stand Tempo 100. Mit Hilfe zweier Zweigang-Getriebe soll zudem eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h möglich sein.

Der Elektrosportwagen Gumpert Nathalie soll noch in diesem Jahr in Serie gebaut werden. Das Joint Venture zwischen Roland Gumpert und dem chinesischen Elektroautohersteller Aiways wird das Zweisitzer-Coupé zunächst in einer auf 500 Exemplare limitierten "First Edition" zum Preis von 342.016 Euro netto auflegen. Die ersten Exemplare sollen im ersten Halbjahr 2021 ausgeliefert werden.

342.016 Euro netto soll der Gumpert Nathalie kosten. 2021 werden erste Exemplare an Kunden ausgeliefert.

