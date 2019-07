So tricksen Versicherungen

Mit dem weiterentwickelten Haftungstransfer Plus sind zusätzlich Rückgabeschäden am Ende der Leasinglaufzeit bis zu einem Minderwert von 2.000 Euro im Standard abgedeckt. Diese Summe deckt über 95 Prozent aller Rückgabeschäden ab. Höhere Deckungssummen oder Selbstbehalte können auf Wunsch individuell vereinbart werden. Zusätzliuch wird die Abrechnung der Bewertung einfacher, da es bei Minderwerten bis zu 2.000 Euro keine Einzelberechnungen mehr gibt. Daneben umfasst der Haftungstransfer Plus alle Leistungen des Haftungstransfers, wie zum Beispiel die Abdeckung des GAP-Risikos.

Und so funktioniert die Haftungsfreistellung: Die Leasinggesellschaft übernimmt die Haftung des Kunden für das Kasko-Risiko. Der Haftungstransfer-Beitrag wird anhand der individuellen Schadenhistorie des Kundenfuhrparks berechnet. Da der Haftungstransfer eine Dienstleistung ist, fällt keine Versicherungssteuer an, sondern die absetzbare Umsatzsteuer. Allein daraus ergebe sich für den Kunden eine wesentliche Einsparung.

Heute wird fast nach Unternehmensangaben jedes zweite durch Lease Plan versicherte Fahrzeug über ein alternatives Deckungskonzept abgesichert. „Unsere Kunden haben ein starkes Interesse an alternativen Deckungskonzepten, da sie eine sinnvolle Lösung sind, um die Kosten im Fuhrpark zu senken. Genauso spielt Risk Management eine wichtige Rolle, um Schadenkosten im Griff zu halten", sagt Dieter Jacobs, Geschäftsleitung Fuhrparkmanagement bei Lease Plan.

Vor gut zwanzig Jahren brachte Lease Plan den Haftungstransfer auf den Markt. Das sollte für Firmenfuhrparks eine kostengünstige Alternative zur traditionellen Kaskoversicherung darstellen. Mit Haftungstransfer Plus werden zusätzlich Rückgabeschäden bis 2.000 Euro Minderwert abgesichert.

