Mit dem Haftungstransfer von Lease Plan sollen Unternehmen die teure Versicherungsteuer umgehen können. Was ist dran an dem Modell?

Die Kfz-Haftpflichtversicherung ist auch für Flotten Pflicht. Bei der Kaskoversicherung haben Unternehmen hingegen Spielraum. Sie können sogar ganz aus der Kaskoversicherung aussteigen und ihre Flotte trotzdem absichern. Eine Version dieser Spielart heißt bei Lease Plan Haftungstransfer. Dabei übernimmt das Unternehmen das volle Risiko für Kaskoschäden.

Allerdings handelt es sich nicht um eine Versicherung, sondern um eine Dienstleistung der Leasinggesellschaft, weshalb die 19 Prozent Versicherungsteuer entfallen. Der Servicebeitrag kostet ungefähr so viel wie eine klassische Versicherungsprämie. Entscheidend für die Berechnung ist die Schadenhistorie der Flotte. Stellt man das Lease-Plan-Modell einer klassischen Versicherung gegenüber, zeigt sich das Einsparpotenzial. Bei 100 Firmenwagen würde ein Unternehmen laut Lease Plan über 15.000 Euro pro Jahr sparen, hauptsächlich wegen der fehlenden Versicherungsteuer. Bei den rund 30 am Markt aktiven Flottenversicherern, die Großflotten oft sehr unterschiedlich einstuften, dürfte die Einsparung allerdings teilweise geringer ausfallen.

Scheinbar kommt das Modell bei vielen Flottenchefs an. Nach Angaben der Leasinggesellschaft ist jedes zweite Kundenfahrzeug darüber abgesichert. "Unsere Kunden haben ein starkes Interesse an alternativen Deckungskonzepten, da sie eine sinnvolle Lösung sind, um die Kosten im Fuhrpark zu senken", sagt Geschäftsleiter Dieter Jacobs. Die erweiterte Form Haftungstransfer Plus deckt zusätzlich Rückgabeschäden am Ende der Leasinglaufzeit bis zu einem Minderwert von 2.000 Euro ab, was für über 95 Prozent aller Rückgabeschäden passen soll. Auch höhere Deckungssummen oder Selbstbehalte sind möglich.

Lease Plan wirbt mit der Budgetsicherheit auch einer einfacheren Bewertungsabrechnung, da es bei Minderwerten bis zu 2.000 Euro keine Einzelberechnungen mehr gibt. Den durchschnittlichen Aufschlag für die erweiterte Variante will Lease Plan nicht pauschal nennen. Hier müssten sehr viele individuelle Gegebenheiten der Flotte berücksichtigt werden.

Foto: firmenauto Musterrechnung Haftungstransfer.

Versicherungsmakler warnen aber, dass ein Haftungstransfer nur für Fahrzeuge möglich sei, bei denen der Anbieter auch wirtschaftlicher Eigentümer ist. Das kann zu Problemen bei Unternehmen führen, die nur einen Teil ihres Fuhrparks bei Lease Plan finanzieren und absichern. "Das führt beim Schutz zu einer sehr starken Inhomogenität der Flotte", warnt Oliver Rehbeil vom Versicherungsmakler MRH-Trowe. Im Gegenzug bedeute ein Umstieg der gesamten Flotte auf einen Leasinggeber eine hohe Abhängigkeit von nur einem Dienstleister. "Bis dahin haben die Flottenbetreiber aber einen deutlich höheren Verwaltungsaufwand", so Rehbeil. Zudem werde der Vorteil bei der Absicherung oft durch höhere Reparaturkosten aufgefressen. "Wer die Fahrzeuge nicht in freie Werkstätten bringen darf, muss mit 20 bis 30 Prozent höheren Reparaturkosten rechnen", sagt Rehbeil.

Daher plädiert der Makler dafür, alternative Lösungen innerhalb der Kaskoversicherung zu suchen. Eine hohe Selbstbeteiligung zusammen mit einem intensiven Riskmanagement etwa könne die Kosten des Flottenschutzes deutlich senken. Wenn das Unternehmen Kaskoschäden unter 100.000 Euro selbst trage, senke das den Versicherungsaufwand extrem und motiviere die Kunden in der Regel, Schäden weitgehend zu vermeiden. Bei der Schadenregulierung können große Flottenversicherungsmakler zudem einen umfassenden Service bieten: von der Schadenanalyse über Ratschläge zum Riskmanagement bis zur kostengünstigen Komplettabwicklung der Reparaturen.