Das für Kunden von Has·to·Be verfügbare öffentlich zugängliche Ladenetzwerk wächst durch die Anbindung an den niederländischen E-Mobilitätslösungsanbieter EV Box um 20.000 zusätzliche Ladepunkte. Inhaber einer EV Box-Ladekarte erhalten im Gegenzug Zugang zu mehr als 8.000 Ladepunkten von Has·to·Be

Has to Be und EV Box kooperieren. Damit wächst für deren Kunden das Ladenetz.

Has to Be und EV Box Roaming beim Laden von E-Autos

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw