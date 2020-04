Aus für Abrechnung per Gutachter

Auch in Zeiten von Corona sollten Autofahrer möglichst die Fristen zur Hauptuntersuchung (HU) einhalten. Zwar hat das Bundesverkehrsministerium empfohlen, dass die Polizeibehörden der Länder vorübergehend eine Fristüberschreitung für die ersten vier Monate der HU-Überziehung nicht sanktionieren, doch nicht alle Bundesländer folgen dieser Empfehlung. Darauf macht die Sachverständigenorganisation KÜS aufmerksam und rät Autofahren, die Fristen besser einzuhalten und sich gegebenenfalls bei ihrer Prüfstelle zu informieren, ob diese Ausnahmeregelung in ihrem Bundesland angewendet wird. Kommt es zu einer nicht geduldeten Fristüberziehung von mehr als zwei Monaten, wird die sogenannte "vertiefte Untersuchung" Pflicht. Diese beinhaltet eine Erhöhung der HU-Gebühr um 20 Prozent.

Den Termin zur Hauptuntersuchung sollten Autofahrer auch in Coronazeiten nicht verpassen, denn nicht alle Bundesländer sind so großzügig wie das Bundesverkehrsministerium.

Hauptuntersuchung in Corona-Zeiten Termin nicht überziehen

