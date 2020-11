So tanken wir in Zukunft

Aral Mobility Hub So tanken wir in Zukunft

"Was heute Auto-Abos sind, machen wir im Prinzip schon lange. Hertz Minilease bietet schon seit 2011 die Möglichkeit, ohne Autokauf mobil zu sein. Außerdem kommt unser Angebot ohne Startgebühr und versteckte Zusatzkosten aus", ist Geschäftsführerin von Hertz Deutschland Alida Scholtz vom eigenen Angebot überzeugt. "Mit der Erweiterung um das light-Produkt haben wir nun auch ein Angebot abseits der klassischen Vielfahrer."

Das große rundum-Sorglos-Paket gibt es ab 473 Euro monatlich (alle Preise netto). Darin enthalten sind 28 Miettage, 3.640 Freikilometer, Haftungsbeschränkung, Diebstahlschutz und Zulassungsgebühr. Kunden können dabei aus verschiedenen Fahrzeugkategorien und Modellen auswählen. Die meisten Fahrzeuge sollen innerhalb von 24 Stunden verfügbar sein. Für Kunden, die nicht ganz so viel fahren müssen, gibt es das light-Paket mit 2.000 monatlichen Freikilometern. Hier beginnen die Preise bei 344 Euro.

Who is Who Pkw

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings