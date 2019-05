Elektroautos in Deutschland 2019

Elektroautos in Deutschland 2019 Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Ab 2025 will Honda in Europa nur noch elektrifizierte Neuwagen anbieten, darunter zählen neben rein batterieelektrischen Fahrzeugen auch Hybridmodelle. Die neue Generation des Jazz, die auf der Tokyo Motor Show im Herbst Premiere feiert, wird wie bereits das Kompakt-SUV CR-V über eine Antriebskombination aus Benziner und Elektromotor verfügen.

Hondas kleiner, bislang namensloser rein batterieelektrischer Cityflitzer hört auf den Namen "e", das hat das Unternehmen bekannt gegeben. Der Honda e, der auf der IAA sein Seriendebüt geben wird und bereits in einer seriennahen Ausführung auf dem Genfer Autosalon im Frühjahr zu sehen war, ist 3,92 Meter lang. Die Reichweite des Viertürers beträgt 200 Kilometer. Angetrieben wird er von zwei Elektromotoren, die ihre Kraft an die Hinterachse leiten. Angaben zur Leistung, Batteriegröße oder Preis macht Honda noch nicht. Auf den Markt kommt der kleine Stadtstromer Anfang 2020.

Der passende Namen ist oft erst nach langwieriger Sucher gefunden. Honda bringt in Kürze seinen ersten elektrischen Kleinwagen auf den Markt und erlaubt sich bei der Namensgebung keine komplizierten Experimente.

Who is Who Pkw