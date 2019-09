Elektroautos in Deutschland 2019

Für Europa hat Honda zunächst 5.000 Einheiten eingeplant. Online können Kunden gegen eine Anzahlung von 800 Euro eine Reservierung abgeben. Diese sichert eine Bestell-Option, von der man in diesem Jahr Gebrauch machen kann. Erste Auslieferungen hat Honda für das Frühjahr 2020 angekündigt.

Demnach wird das Auto in der 136 PS und 315 Nm starken Basisversion mindestens 28.445 Euro (alle Preise netto) kosten. Wird der staatlich geförderte Umweltbonus für E-Autos abgerufen, sinkt der Preis für den Endkunden auf 24.765 Euro. Alternativ bietet Honda zum Preis von 30.970 Euro (abzüglich Umweltbonus 27.285 Euro) die Variante Advance an, die neben einer erweiterten Ausstattung außerdem einen stärkeren Motor mit 154 PS hat. In dieser Version soll der rund 3,90 Meter kurze Viertürer für den Sprint auf 100 km/h rund 8 Sekunden benötigen. In beiden Antriebsvarianten wird die Höchstgeschwindigkeit auf 145 km/h begrenzt. Jeweils gleich ist auch die 35,5 kWh große Batterie, die nach neuester Aussage von Honda eine Reichweite oberhalb von 220 Kilometer erlaubt.

Der Cityflitzer Honda e kommt in zwei Leistungsstufen.

